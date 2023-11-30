75-річна жінка заявила, що вже пів століття нічого не їсть: як вона живе (фото)

75-річна в'єтнамська жінка стверджує, що протягом 50 років вона не їла жодної твердої їжі, натомість лише п'є воду та солодкі безалкогольні напої.

Про це пише Oddity Central.

Буй Тхі Лой з комуни Локкнін у провінції Куангбін стверджує, що ніколи не відчуває тяги до твердих продуктів. Все почалося 1963 року, коли блискавка вдарила її, коли вона та інші жінки піднімалися на гору, щоб допомогти пораненим солдатам під час війни. Вона знепритомніла, і хоча вона вижила, відтоді все змінилося. Після того, як вона приїхала, вона нічого не їла протягом декількох днів, тому друзі почали давати її підсолоджену воду.

Через декілька років після удару блискавки Буй Тхі Лой продовжувала їсти жорстку їжу, переважно фрукти, тому що її родина та друзі наполягали на цьому, але вона ніколи не відчувала потреби в такому харчуванні. 1970 року вона назавжди відмовилася від твердої їжі, покладаючись виключно на воду та неалкогольні напої як засіб існування. Її холодильник і морозильна камера наповнені пляшками з водою та солодкими безалкогольними напоями.

Буй Тхі Лой / Фото: Tran Anh

75-річна жінка стверджує, що одного запаху їжі достатньо, щоб спричинити нудоту, і хоча вона завжди готувала для своїх дітей, насправді вона ніколи не їла власну їжу. Тепер, коли її діти виросли і пішли, її кухня припадає пилом.

Цікаво, що через свою дивну дієту вона ніколи не могла годувати грудьми своїх дітей, і їй довелося просити молока в інших.

Буй Тхі Лой / Фото: Tran Anh

За словами лікарів, солодкі безалкогольні напої допомагають швидко компенсувати енергію організму у важкі часи та підтримувати функціонування травної системи. Однак вони підкреслюють, що безалкогольні напої можуть бути небезпечними для здоров'я людини і можуть призвести до таких проблем, як ожиріння, діабет, високий кров'яний тиск та серцево-судинні захворювання.

Нагадаємо, пара з жахом виявила, що пів року пила туалетну воду. У них почався кашель та випадало волосся.

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