Оля Полякова показала доньку під крапельницею і розповіла, як шукала лікаря на Занзібарі

Українська співачка Оля Полякова показала, як на Занзібарі лікують її доньку Марію.

Як відомо, артистка разом зі старшою донькою вирушили на відпочинок до Африки, втім там їм обом стало зле. Полякову мучила мігрень, а от у Марії виявили жовчнокам'яну хворобу.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Полякова опублікувала коротке відео, на якому показала, як її доньці ставлять крапельницю просто у їхньому номері в готелі. При чому робить це лікар, який розуміє українську та навіть здобував лікарську освіту у місті Суми.

Донька олі Полякової Марія / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова розповіла підписникам, як знайшла такого лікаря на Занзібарі:

"Хочу вам показати Марусю, вона лежить в номері, їй капають крапельницю. А крапає її наш лікар, якого звати Сейф. Розповім, як тут, на Занзібарі вся ця історія працює. Наша страхова компанія знайшла нам лікаря, який розмовляє російською. Але лікар навчався в Україні, в Сумах і дуже гарно розуміє українську. Тому я з ним спілкуюся українською, а він зі мною англійською, або російською. Лікар приїхав, вони тут можуть робити крапельниці просто в номері", - розповіла Полякова.

Оля Полякова показала свою доньку під крапельницею і розповіла, що з нею сталося

Пізніше зірка з донькою показалася на пляжі і артистка повідомила, що доньці стало набагато краще.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова ділилася, що вони з 18-річною донькою Марією вирушили на відпочинок на Занзібар. Втім, там на них чекали випробування у вигляді проблем зі здоров'ям. Майже одразу по приїзду Полякова пожалілася на сильний головний біль, а її донька навіть потрапила до лікарні.

Читайте також: