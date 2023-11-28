Оля Полякова назвала діагноз доньки, встановлений під час відпочинку в Африці

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно повідомила, що її доньці Маші різко стало зле, поділилася результатами обстеження дівчини.

У своєму фотоблогу зірка показалася на пляжі поруч з донькою після обстежень у місцевій лікарні. Так, Полякова за згоди Маші вирішила назвати її діагноз. У 18-річної дівчини виявили жовчнокам'яну хворобу. Також знаменитість розповіла про те, що така недуга взагалі не розповсюджена на Занзібарі. І додала, що причиною цьому є щоденна п'ятиразова молитва мусульман, під час якої вони активно рухаються.

"У Маші пішов з жовчного маленький камінчик. Жовчнокам'яна хвороба на Занзібарі взагалі не зустрічається. Уявляєте? По-перше, це їжа, а по-друге, п'ятиразовий намаз. Тому тут, на Занзібарі, немає цієї хвороби взагалі", - поділилася артистка.

Оля Полякова з донькою Машею / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До того ж Оля припустила, що могло б послугувати причиною такої хвороби. На її думку, це неправильне харчування доньки під час проживання у Великій Британії.

"Думаю, що причиною є британська їжа, яку Маша вживала цілий рік. До цього у неї все було гаразд. Треба слідкувати за своїм харчуванням і здоров'ям", - додала Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова також скаржилася на проблеми зі здоров'ям під час відпочинку. Зірка поділилася своїми симптомами з шанувальниками й показала, як лікувалася.

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