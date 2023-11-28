Кадиров пообіцяв ще одну "партію" бойовиків на війну проти України

"Дон-дон" заявив, що відправить до України ще 3 тис. своїх бойовиків, але його твердження неможливо перевірити незалежно.

Скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що три тисячі його бойовиків готові вирушити воювати в Україну.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Також читайте В Мелітополі партизани підірвали автомобіль із кадировцями

Твердження Кадирова неможливо перевірити незалежно, а оцінки кількості чеченських бойовиків, спрямованих в Україну, різняться.

"У них найкраще екіпірування та сучасне озброєння. До того ж хлопці відрізняються високою боєздатністю і дуже мотивовані на результат", — заявив Кадиров.

За словами "дон-дону, чеченські бойовики надійшли до нових підрозділів Міноборони РФ і Росгвардії. Вони будуть служити в таких злочинних формуваннях: "АХМАТ-Росія" та "АХМАТ-Чечня", а також у нещодавно створених "батальйонах" імені шейха Мансура та імені Байсангура Беноєвсого

Зазначимо, що Шейх Мансур та Байсангур Беноєвський – борці за незалежність чеченського народу від Російської імперії у 18-19 столітті. Рішення назвати на честь них підрозділи окупантів викликало невдоволення деяких Z-пропагандистів.

Чи справді "кадировці" воюють на передовій

Раніше засновник розслідувального гурту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв пояснив, що "кадировці" ніколи не беруть участі в реальних боях, але при цьому активно піаряться в соцмережах і знімають постановочні відео. Їх береже Рамзан Кадиров "для інших" цілей, у тому числі – для підтримки свого режиму.

Крім того, "кадировці" виконують функції загороджувальних загонів на фронті та розстрілюють тих росіян, хто хоче відступити з поля бою.

Натомість реальних боїв поспішники "дон-дону" тероризують українське населення на окупованих територіях.

Водночас по всій Росії посіпаки Кадирова вербують добровольців, обіцяючи їм добрі гроші за можливість загинути в Україні. Цих найманців потім звозять до Чечні, чіпляють на їхню форму місцеві шеврони і відправляють в Україну вже як "чеченців".

Читайте також: