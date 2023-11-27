В Мелітополі партизани підірвали автомобіль з кадирівцями

Відбувся бій між партизанами та російськими окупантами.

Сили спротиву України на Мелітопольщині підірвали автомобіль кадирівських бойовиків. Між партизанами та окупантами відбулася перестрілка.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, місцеві чули звуки пострілів в районі селища Мирне. Згодом з’ясувалося, що там відбувся бій між партизанами та російськими окупантами.

“Опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їх "Нива". Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється. Не зважаючи на всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично”, - наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, що СБУ успішно вразила чимало російських кораблів за допомогою своїх морських дронів Sea Baby ("Морський малюк"). Тепер окупанти бояться морських дронів, тому що їм важко протидіяти.

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