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В Україні оголошено повномасштабну тривогу

В Україні оголошено повномасштабну тривогу

Повітряна тривога охопила всю Україну

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 27 листопада, в Україні оголошено повітряну тривогу - "почервоніли" всі області.

За даними моніторингових каналів, зафіксовано злет МіГ-31К — носій надзвукової ракети "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Не залишайте укриттів до закінченням повітряної тривоги. 

Нагадаємо, повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть тривати до п’яти годин. Річ у тім, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі. Таким чином, час перебування ворожого МіГа в повітрі зростає вдвічі.

Читайте, що задумала Росія та чи можна не оголошувати тривогу.

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