На тлі звинувачень в антисемітизмі: Маск вирушив до Ізраїлю

Американський мільярдер Ілон Маск відправився до Ізраїлю після звинувачень в антисемітизмі.

Про це йдеться у твіттер-акаунті ElonJet.

Як йдеться в повідомленні, літак бізнесмена вже перебуває в Тель-Авіві.

Офіційно про прибуття в Ізраїль Маск поки не повідомляв.

Що передувало

Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, може втратити до 75 мільйонів доларів доходу від реклами до кінця року, оскільки десятки великих брендів призупиняють свої рекламні кампанії після того, як її власник Ілон Маск підтримав антисемітську теорію змови.

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Водночас Ілон Маск заявив, що подасть "термоядерний позов" проти некомерційної організації Media Matters та інших, оскільки компанії, включаючи Disney, Apple і IBM відмовились від співпраці з соцмережею X на тлі антисемітського скандалу.

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