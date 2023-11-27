На фоне обвинений в антисемитизме: Маск отправился в Израиль

Американский миллиардер Илон Маск отправился в Израиль после обвинений в антисемитизме.

Об этом говорится в твиттер-аккаунте ElonJet.

Как говорится в сообщении, самолет бизнесмена уже находится в Тель-Авиве.

Официально о прибытии в Израиль Маск пока не сообщал.

Что предшествовало

Социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, может потерять до 75 миллионов долларов дохода от рекламы до конца года, поскольку десятки крупных брендов приостанавливают свои рекламные кампании после того, как ее владелец Илон Маск поддержал антисемитскую теорию заговора.

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В то же время, Илон Маск заявил, что подаст "термоядерный иск" против некоммерческой организации Media Matters и других, поскольку компании, включая Disney, Apple и IBM отказались от сотрудничества с соцсетью X на фоне антисемитского скандала.

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