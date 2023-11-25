Х может потерять до 75 млн долларов из-за реакции Маска на антисемитизм на платформе

Социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, может потерять до 75 миллионов долларов дохода от рекламы до конца года, поскольку десятки крупных брендов приостанавливают свои рекламные кампании после того, как ее владелец Илон Маск поддержал антисемитскую теорию заговора.

Соцсеть X (Twitter) обычно получает самые большие доходы в последние месяцы года из-за праздничных рекламных кампаний брендов. Однако картина в этом году может измениться – X может потерять до 75 млн дол. дохода от рекламы.

Об этом сообщает The New York Times.

Внутренние документы, с которыми ознакомилась The New York Times на этой неделе, свидетельствуют о том, что компания находится в более сложном положении, чем было известно ранее. Крупные компании IBM, Apple и Disney уже приостановили свою рекламу на Х. Всего в документах перечислено более 200 рекламных блоков таких компаний как Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft, многие из которых также прекратили или рассматривают приостановку своей рекламы в социальной сети.

Очередным стимулом к выходу рекламодателей стала реакция Илона Маска на антисемитскую теорию заговора и последующие жалобы соцсети на организацию Media Matters, которая первой заговорила о поступке Маска.

Согласно отчету The New York Times, например, Airbnb остановил рекламу на X на сумму свыше 1 миллиона долларов. X также может потерять 4 миллиона долларов дохода от рекламы компаний сети Microsoft.

Напомним, ранее компания миллиардера Илона Маска X подала иск против Media Matters и ее автора Эрика Хананоки из-за якобы "умышленно ложного отчета" об антисемитизме на платформе.

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