Путин устроил бы еще один голодомор в Украине — Зеленский

Не случайно в канун Дня памяти жертв голодоморов Россия выпустила по территории Украины более 70 ударных дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация во время своей агрессии пытается использовать дефицит продовольствия, превращая голод в оружие, а хозяин Кремля Владимир Путин, если бы мог, устроил бы в Украине еще один голодомор.

Об этом он говорил в субботу, 25 ноября, на втором международном саммите инициативы Grain from Ukraine в Киеве, сообщает сайт президента.

“Путин гордится, что следует крупнейшим убийцам ХХ века. Если бы он мог устроить Украине еще один голодомор, он бы это сделал”, – подчеркнул президент, отметив, что неслучайно в канун Дня памяти жертв голодоморов Россия выпустила по территории Украины более 70 ударных БПЛА “Шахед”.

Зеленский также напомнил, что в первый же день полномасштабной войны российский флот заблокировал украинские морские порты и продовольственный экспорт из Украины, имеющий критическое значение для мира.

"Десятки стран и сотни миллионов людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии зависят от того, стабильный ли рынок продовольствия", — отметил президент.

По его словам, украинская гуманитарная инициатива Grain from Ukraine, объединившая уже почти 40 стран и международных организаций, помогает тем государствам, которые больше всего страдают от дефицита продовольствия.

“Мы помогаем, несмотря на постоянный российский террор, постоянную российскую попытку сорвать наш продовольственный экспорт. Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения… Они уже получили более 170 тысяч тонн продовольствия благодаря нашей общей гуманитарной инициативе. Это спасение для миллионов жизней", – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что готовится к отправке очередное судно, которое перевезет в порт Нигерии зерновой груз, который поможет почти 400 тысячам человек.

Украинский лидер подчеркнул, что украинский народ, в свое время переживший страшный искусственный, организованный врагом голод, особенно воспринимает угрозу голода для любого другого народа.

"Никогда больше голод не должен стать оружием против свободы людей. И каждый, кто пытается именно так использовать голод, каждый, чей террор служит хаосу на продовольственном рынке, должен отвечать за это перед всем миром. Россия должна отвечать. Я уверен, что так и будет", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские власти, похищая украинское зерно во время войны, преследуют лишь одну цель — повторить Голодомор уже в ХХІ веке.

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