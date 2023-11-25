Россияне на ВОТ выискивают украинское подполье – ЦНС

Оккупантам так и не удалось склонить на свою сторону местное население.

На ВОТ Запорожской области гауляйтеры и командование армии РФ вводят скрытые меры по выявлению любых очагов сопротивления. На этот раз взялись за людей, владеющих оружием.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, российские оккупанты прикрываются введение так называемой "лицензионно-разрешительной" системы контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. Так, россияне обязали жителей ВОТ Запорожской области, владеющих вышеупомянутыми предметами, срочно встать на учет в подразделения "управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Запорожской области".

"Таким образом, оккупационные власти реагируют на результаты "внутренних" социологических опросов среди населения ВОТ, которые продемонстрировали высокий уровень проукраинских настроений", — отмечают в ЦНС.

Безусловно, это никак не поможет жалким оккупантам взять оккупированные территории под свой контроль. Дело в том, что для большинства местных россияне были, есть и будут врагами.

Напомним, захватчики на оккупированных территориях заставляют студентов лечить раненых военных

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