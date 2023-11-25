Росіяни на ТОТ вишукують українське підпілля – ЦНС

Окупантам так і не вдалося схилити на свій бік місцеве населення.

На ТОТ Запорізької області гауляйтери та командування армії РФ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків спротиву. Цього разу взялися за людей, які володіють зброєю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як відзначається, російські окупанти прикриваються запровадження так званої "ліцензійно-дозвільної" системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї. Так, росіяни зобов'язали мешканців ТОТ Запорізької області, котрі володіють вищезгаданими предметами, терміново стати на облік до підрозділів "управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Запорізькій області".

"Таким чином окупаційна влада реагує на результати "внутрішніх" соціологічних опитувань серед населення ТОТ, які продемонстрували високий рівень проукраїнських настроїв", – зауважують у ЦНС.

Безумовно, це аж ніяк не допоможе жалюгідним окупантам взяти окуповані території під свій контроль. Річ у тім, що для більшості місцевих росіяни були, є і будуть ворогами.

Нагадаємо, загарбники на окупованих територіях змушують студентів лікувати поранених військових

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