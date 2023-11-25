У Німеччині заявили про посилення військової допомоги Україні

Українці можуть і надалі розраховувати на підтримку зі сторони ФРН.

Німеччина посилить військову підтримку України для захисту від російських агресорів як на рівні Європейського союзу, так і на рівні Північноатлантичного альянсу.

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Про це повідомила голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Tages Schau.

Вона зазначила, що українці можуть і надалі розраховувати на підтримку зі сторони ФРН.

"Ясно, що в доступному для огляду майбутньому Україна зміцнить ЄС, наш ЄС", - заявила політик.

Крім того, Бербок зазначила, що в "наших власних, геополітичних інтересах, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу".

"Після нападу Росії в лютому 2022 року з України понад 650 днів ішли жахливі кадри. Тому ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, а й посилимо її. У ЄС, а також у НАТО", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина продовжила статус захисту українських біженців.

Крім того, ми раніше інформували, що Пісторіус підтвердив подвоєння військової допомоги від Німеччини для України.

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