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Пісторіус підтвердив подвоєння військової допомоги від Німеччини для України

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Пісторіус підтвердив подвоєння військової допомоги від Німеччини для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. / Фото: Associated Press

Німеччина подвоїть свою військову допомогу Україні наступного року.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани подвоїти військову допомогу Україні 2024 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD.

Політик зазначив, що таке рішення уряду не пов’язане ані з тим, що ЗСУ через брак ресурсів змушені перейти до оборони, ані з тим, що США зменшують свою допомогу.

"Це – реакція на усвідомлення того, що засоби, які ми виділили цього року, були швидко вичерпані. Наступного року ми не хочемо опинитися в ситуації, коли буде потреба, вимагати додаткових засобів", - пояснив Пісторіус.

Очільник Міноборони Німеччини назвав відповідне рішення важливим сигналом того, що Німеччина не залишить Україну на самоті, особливо зараз, коли Україна має продовжувати свою боротьбу, і водночас частина уваги світової спільноти спрямована на Ізраїль.

Нагадаємо, раніше про відповідне рішення німецької влади повідомило видання Bild. За інформацією джерел видання, міністр оборони Борис Пісторіус "забив на сполох" і заявив про необхідність додаткових коштів для України під час переговорів щодо бюджету.

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Дата публікації
Перегляди
338
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