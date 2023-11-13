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До Дубінського прийшли з повторними обшуками - ЗМІ

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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До Дубінського прийшли з повторними обшуками - ЗМІ

Олександр Дубінський / Фото: УНІАН

Обшуки проводяться в рамках справи про скандальну пресконференцію Дубінського.

ДБР спільно з СБУ прийшли з повторними обшуками до народного депутата Олександра Дубінського. Відбувається це в рамках справи про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Про це з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах пише “Українська правда”.

Як стало відомо, обшуки проводяться в рамках справи про скандальну пресконференцію “Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісму" та схему доведення України до банкрутства”. ЇЇ нардеп провів у 2019 році за участю позбавленого нині громадянства України екснардепа Андрія Деркача, який наразі вже має підозру у держзраді.

Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що Дубінському вручили протокол про адмінправопорушення, пов’язане з корупцією.

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Дата публікації
Перегляди
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