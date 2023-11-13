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В Дубинский пришли с повторными обысками — СМИ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Дубинский пришли с повторными обысками — СМИ

Александр Дубинский / Фото: УНИАН

Обыски проводятся в рамках дела о скандальной пресс-конференции Дубинского.

ДБР совместно с СБУ пришли с повторными обысками к народному депутату Александру Дубинскому. Происходит это в рамках дела о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Об этом со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах пишет "Украинская правда".

Как стало известно, обыски проводятся в рамках дела о скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства". Ее нардеп провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экснардепа Андрея Деркача, который уже имеет подозрение в госизмене.

Детали нынешнего дела и следственных действий правоохранители обещают сообщить впоследствии.

Напомним, что Дубинскому вручили протокол об админправонарушении, связанном с коррупцией.

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Дата публикации
Просмотры
343
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