Дубинский опроверг, что у него проводились обыски

Источники сообщали, что у нардепа Александра Дубинского якобы проводятся ряд обысков.

Утром 1 ноября появилась информация, что правоохранители якобы проводят ряд обысков у народного депутата Александра Дубинского. Однако нардеп опроверг эту информацию.

Об обысках у Дубинского, в частности сообщили "Суспільному" источнику в правоохранительных органах.

Сам нардеп прокомментировал эту информацию в своем Telegram-канале.

"Правоохранители проверяют возможную причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами", - писало СМИ.

По словам источника, речь идет об организации незаконного выезда родных сожительниц депутата.

Александр Дубинский в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы обысках у него 1 ноября.

Напомним, в августе 2023 года ГБР вместе с СБУ провели обыски у Александра Дубинского, уехавшего за границу во время войны под предлогом сопровождения отца на лечение.

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