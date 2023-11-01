Секс-эксперт назвала 10 признаков измены партнера

В частности, она объяснила, почему усиление страсти в спальне на самом деле является серьезным тревожным сигналом.

Известная секс-эксперт Трейси Кокс раскрыла десять признаков того, что партнер изменяет.

Об этом пишет Mail Online.

Она поделилась, на что следует обратить внимание, если вы находитесь в отношениях и у вас есть подозрения.

В спальне больше страсти, чем обычно

Если у вас отличный секс, вы можете подумать, что с вашим партнером все идеально, не так ли? Однако Трейси рассказала, что действительно все может быть наоборот.

Она объяснила, что некоторые люди более страстны дома, потому что занимаются сексом на стороне, и в результате этот роман их сексуально возбуждает.

Она сказала: "Некоторые получают удовольствие, переходя с одной кровати в другую. Еще одна подсказка: ваш партнер более уверен в себе в постели и хочет попробовать то, что он обычно не стал бы".

Они более любящие или критичные, чем обычно

Более того, если ваш партнер внезапно стал более любящим или, напротив, более критичным, чем обычно, это признаки того, что что-то не так.

Трейси объяснила: "То, что раньше вызывало споры между вами, теперь не вызывает — ваш партнер позволяет вам "выиграть", потому что он больше не заинтересован в отношениях. Так же вероятно, что они станут чрезмерно критичными, нападая на все, что вы делаете неправильно, и указывая на многочисленные недостатки.

Они обвиняют вас в неверности

Это хитрая тактика, которую используют многие изменщики, но если ваш партнер обвиняет вас в измене, это может указывать на то, что он сам не проявляет лояльности.

Они избегают зрительного контакта

Это может быть очевидно, но, по мнению Трейси, если ваш партнер внезапно начинает избегать зрительного контакта, это также может быть явным признаком его неверности.

Она написала: "Лишь опытный лжец может смотреть прямо в глаза тому, кто, как он знает, любит его, когда тот изменяет. На самом деле исследования показывают, что если ваш партнер может смотреть вам в глаза и в то же время с любовью касаться вас, это хороший признак того, что он ничего не задумал. Исключение? Серийные лжецы. Если вы всегда врали и не видите в этом ничего плохого, вы справитесь с этим без проблем".

Их интересы меняются

Наконец, это знак, на который многие, вероятно, не обращают внимания, но оказывается, что если интерес вашего партнера изменится, это может означать, что он не сохраняет верности.

Трейси пришла к выводу, что если партнер раньше любил комедии, а теперь увлекается серьезными документальными фильмами или когда-то был поклонником поп-музыки 90-х, а теперь это инди: "Новый человек меняет или расширяет его интересы и хобби".

У них перепады настроения

Дела бурные. Вы сомневаетесь от невыносимого возбуждения до отчаянного чувства вины. На одну минуту он отключается (они ненавидят себя за то, что сделали это с вами), затем снова включается (перед похотью трудно устоять). Это американские горки эмоций, которые невозможно скрыть.

Их повестка дня изменилась

"Если раньше ваш парень бегал в 5 утра, а теперь он бегает в 19:00 и вдвое дольше, вам не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, что что-то происходит. Работают допоздна, когда им это необычно; вступление в книжный клуб, когда они никогда не проявляли интереса к чтению. Посмотрите, уделяют ли они больше внимания вашему графику. Чем больше они знают о том, где и когда вы будете, тем безопаснее они будут встречаться на публике и тем легче им сойдет все с рук", – сказала Трейси.

Изменился внешний вид

Они потеряли несколько лишних килограммов? Или пошли в спортзал и обновляют свой гардероб, не услышав ни слова критики или поддержки с вашей стороны? Все это может быть признаком того, что они хотят произвести впечатление.

Прием душа по возвращении домой – хотя обычно этого нет – является еще одним тревожным сигналом. Они пытаются смыть со своего тела запах секса или духов.

Много звонков от друга, о котором вы слышали, но никогда не встречали

Это старый и добрый трюк: они сохранили номер человека, с которым у них роман, под именем человека, о котором вы не будете допрашивать их.

Или это тот человек, с которым у них роман.

Желание поговорить о ком-то, кем вы увлечены, действительно приводит к тому, что некоторые люди постоянно восхваляют человека, с которым они занимаются сексом, своему мужу или партнеру. Особенно часто это случается, если это часто бывает коллега по работе.

Ваши инстинкты напоминают вам, что что-то не так

"Большинство людей, серьезно подозревающих своего партнера в измене, правы. Если вы не можете определить причину, но знаете, что что-то не так, позвоните им. Если вы чувствуете беспокойство и "не совсем уверены в них", это может быть признаком того, что они дистанцируются. Особенно прислушивайтесь к своей интуиции, если вы женщина и у вас нет проблем с ревностью. У женщин есть отличные внутренние радары", — отметила Трейси.

Напомним, ранее мужчина, 11 лет изменяющий жене, рассекретил 7 признаков неверности. Предатель указал на "тревожные звоночки".

Читайте также: