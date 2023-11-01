Секс-експертка назвала 10 ознак зради партнера

Відома секс-експертка Трейсі Кокс розкрила десять ознак того, що партнер зраджує.

Про це пише Mail Online.

Вона поділилася, на що слід звернути увагу, якщо ви перебуваєте у стосунках і маєте підозри.

У спальні більше пристрасті, ніж зазвичай

Якщо у вас чудовий секс, ви можете подумати, що з вашим партнером все ідеально, чи не так? Проте Трейсі розповіла, що насправді все може бути навпаки.

Вона пояснила, що деякі люди пристрасніші вдома, тому що займаються сексом на стороні, і в результаті цей роман їх сексуально збуджує.

Вона сказала: "Дехто отримує задоволення, переходячи з одного ліжка на інше. Ще одна підказка: ваш партнер впевненіший у собі в ліжку і хоче спробувати те, що він зазвичай не став би".

Вони більш люблячі або критичні, ніж зазвичай

Більше того, якщо ваш партнер раптово став більш люблячим або, навпаки, більш критичним, ніж зазвичай, це ознаки того, що щось не так.

Трейсі пояснила: "Те, що раніше спричиняло суперечки між вами, тепер не спричиняє – ваш партнер дозволяє вам "виграти", тому що він більше не зацікавлений у стосунках. Так само ймовірно, що вони стануть надмірно критичними, нападаючи на все, що ви робите неправильно, і вказуючи на численні недоліки".

Вони звинувачують вас у невірності

Це хитра тактика, яку використовують багато зрадників, але якщо ваш партнер звинувачує вас у зраді, це може вказувати на те, що він сам не виявляє лояльності.

Вони уникають зорового контакту

Це може бути очевидним, але, на думку Трейсі, якщо ваш партнер раптово починає уникати зорового контакту, це також може бути явною ознакою його невірності.

Вона написала: "Лише досвідчений брехун може дивитися прямо в очі тому, хто, як він знає, кохає його, коли той його зраджує. Насправді дослідження показують, що якщо ваш партнер може дивитися вам в очі і в той же час з любов'ю торкатися вас, це хороша ознака того, що він нічого не задумав. Виняток? Серійні брехуни. Якщо ви завжди брехали і не бачите в цьому нічого поганого, ви впораєтеся з цим без проблем".

Їхні інтереси змінюються

Нарешті, це знак, на який багато хто, ймовірно, не звертає уваги, але виявляється, що якщо інтерес вашого партнера зміниться, це також може означати, що він не зберігає вірності.

Трейсі дійшла висновку, що якщо партнер раніше любив комедії, а тепер захоплюється серйозними документальними фільмами, або колись був шанувальником поп-музики 90-х, а тепер це інді: "Нова людина змінює чи розширює його інтереси та хобі".

У них перепади настрою

Справи бурхливі. Ви вагаєтесь від нестерпного збудження до відчайдушного почуття провини. На одну хвилину він відключається (вони ненавидять себе за те, що зробили це з вами), потім знову вмикається (перед хтивістю важко встояти). Це американські гірки емоцій, які неможливо сховати.

Їхній порядок дня змінився

"Якщо раніше ваш хлопець бігав о 5-й ранку, а тепер він бігає о 19:00 і вдвічі довше, вам не потрібно бути вченим-ракетником, щоб зрозуміти, що щось відбувається. Працюють допізна, коли їм це незвично; вступ до книжкового клубу, коли вони ніколи не виявляли інтересу до читання. Подивіться, чи вони приділяють більше уваги вашому графіку. Чим більше вони знають про те, де і коли ви будете, тим безпечніше вони будуть зустрічатися на публіці і тим легше їм зійде все з рук", - сказала Трейсі.

Змінився зовнішній вигляд

Вони раптом втратили декілька зайвих кілограмів? Чи пішли до спортзалу та оновлюють свій гардероб, не почувши ні слова критики чи підтримки з вашого боку? Все це може бути ознакою того, що вони хочуть справити враження.

Приймання душу після повернення додому – хоча зазвичай цього немає – є ще одним тривожним сигналом. Вони намагаються змити зі свого тіла запах сексу чи парфумів.

Багато дзвінків від друга, про якого ви чули, але ніколи не зустрічали

Це старий і добрий трюк: вони зберегли номер людини, з якою у них роман, під ім'ям людини, про яку ви не допитуватимете їх.

Або це та людина, з якою у них роман.

Бажання поговорити про когось, ким ви захоплені, дійсно призводить до того, що деякі люди постійно вихваляють людину, з якою вони займаються сексом, своєму чоловікові чи партнеру. Особливо часто це трапляється, якщо це колега по роботі, що часто буває.

Ваші інстинкти нагадують вам, що щось не так

"Більшість людей, які серйозно підозрюють свого партнера в зраді, мають рацію. Якщо ви не можете визначити причину, але знаєте, що щось не так, зателефонуйте їм. Якщо ви відчуваєте занепокоєння і "не зовсім упевнені в них", це може бути ознакою того, що вони дистанціюються. Особливо прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо ви жінка і у вас немає проблем із ревнощами. У жінок є чудові внутрішні радари", - зауважила Трейсі.

Нагадаємо, раніше чоловік, який 11 років зраджує дружину, розсекретив 7 ознак невірності. Зрадник вказав на "тривожні дзвіночки".

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