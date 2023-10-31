Гнів може покращити результати під час вирішення складних завдань – дослідження

Дослідники Техаського університету A&M встановили, що негативні емоції можуть бути ефективним інструментом у деяких ситуаціях. Так, злі люди краще можуть впоратися з низкою складних завдань, ніж емоційно нейтральні.

Про це пише The Guardian.

"Результати експериментів показують, що гнів збільшує зусилля для досягнення бажаної мети, що часто призводить до більшого успіху", – зазначає докторка Гізер Ленч, співавторка дослідження.

Деталі

Фахівці аналізували дані опитувань більше ніж 1400 осіб, щоб вивчити можливий вплив гніву на людей у різних обставинах. В одному експерименті студентам показували зображення, які викликали гнів, бажання, веселощі, смуток або взагалі не викликали особливих емоцій. Згодом учасникам запропонували вирішити серію анаграм.

Результати показують, що в разі складного набору анаграм розгнівані учасники впоралися краще, ніж ті, які перебували в інших емоційних станах. Водночас для простих анаграм жодної різниці не спостерігалося.

Дослідники вказують на зв'язок між гнівом і більшою наполегливістю. Команда встановила: ті, хто злився, витрачали більше часу на складний набір анаграм.

В іншому експерименті злі учасники краще ухилялися від прапорців у відеогрі про лижі, ніж ті, хто був нейтральним чи сумним. Вони також були на одному рівні з тими, хто відчував веселощі чи бажання.

"Ця закономірність може вказувати на те, що загальне фізичне збудження позитивно впливає на ігрові результати, оскільки воно буде вищим в умовах гніву, веселощів і бажання порівняно з сумними та нейтральними умовами", – пишуть дослідники.

Один експеримент показав, що гнів збільшує ступінь шахрайства учасників під час виконання завдань проти інших емоцій, водночас інший експеримент виявив уповільнення реакції через цю емоцію.

Крім того, відповіді на опитування, присвячені загальним виборам у США 2016-го та 2020 років, показали, що люди, які були невдоволені гіпотетичною перемогою кандидата в президенти, якого вони не підтримували, з більшою ймовірністю проголосували на наступних виборах.

"Люди часто вважають за краще використовувати позитивні емоції як інструменти, а не негативні, і схильні розглядати негативні емоції як небажані та неадаптивні. Наше дослідження доповнює підвищену кількість доказів того, що поєднання позитивних і негативних емоцій сприяє добробуту і що використання негативних емоцій як інструментів може бути особливо ефективним у деяких ситуаціях", – резюмували дослідники.

Раніше користувачі Мережі поділилися найефективнішими методами приборкання гніву.

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