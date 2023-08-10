Нардепу Дубинскому суд определил меру пресечения

Скандальный нардеп должен будет прибывать в органы следствия по каждому требованию.

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Нардепу определили меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Он не может выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорта и появляться на каждый вызов следователя.

Напомним, накануне народному депутату Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подделе документов для выезда за границу.

Так, в конце июля живущая в Барселоне девушка нардепа "засветила" его за границей, куда он выезжал якобы сопровождая отца с инвалидностью. После этого ДБР вместе с СБУ провели у нардепа обыски.

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