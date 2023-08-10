Нардепу Дубінському суд визначив запобіжний захід

Скандальний нардеп повинен буде прибувати до органів слідства на кожну вимогу.

Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Нардепу визначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Він не може виїжджати за межі Київської області, має носити електронний браслет, а також здати закордонні паспорти і з'являтись на кожен виклик слідчого.

Нагадаємо, напередодні народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Так, наприкінці липня дівчина нардепа, яка живе в Барселоні, "засвітила" його за кордоном, куди він виїжджав нібито супроводжуючи батька з інвалідністю. Після цього ДБР разом з СБУ провели у нардепа обшуки.

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