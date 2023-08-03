У нардепа Дубінського проводять обшуки: в чому справа (фото)

Наприкінці липня дівчина нардепа, яка живе в Барселоні, "засвітила"фото з його тату.

ДБР разом з СБУ проводять обшуки у нардепа Олександра Дубінського, який виїхав за кордон під час війни під приводом супроводження батька на лікування.

Про це повідомили у пресслужбах ДБР та СБУ. Там не вказують імені депутата, однак за інформацією видання "Українська правда", йдеться саме про Дубінського.

Так, у Держбюро розслідувань поінформували, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводження батька на лікування і виїхав сам за кордон. Водночас його батько теж сам виїхав з України, без супроводження сина. Після цього батько народного обранця повернувся до України набагато раніше, ніж його син.

"ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в т.ч. до державних органів, що може свідчити про їх підробку", – йдеться в повідомленні бюро.

Так, досудове розслідування у справі проводяться за фактами службового підроблення та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Покарання за такий злочин – до шести років ув’язнення.

В нардепа Олександра Дубінського 3 серпня проводять обшуки / Фото: Державне бюро розслідувань

Фото з Олександром Дубінським під час обшуків у нього з'явилися в Телеграм-каналах

Що відомо про виїзд Дубінського з України під час війни

У Мережі був опублікований документ, у якому Міністерство охорони здоров’я клопотало про виїзд Дубінського за кордон, і згідно з яким політик мав повернутися до 10 липня. Сам нардеп написав у соцмережах, що супроводжував батька на лікування за кордон.

Однак наприкінці липня блогер Антон Швець повідомив, що "народний депутат Дубінський прямо зараз відпочиває в Барселоні у своєї дівчини".

"Його дівчина і виклала у сторіз в інсті фото з Дубом. Точніше – з ногою Дуба. На нозі у Дуба примітне тату. Переплутати це тату з якимось іншим неможливо. На фото зі сторіз – Дубінський. Сторіз викладене вчора (25 липня – ред.). Фото зняте зранку вчора. Дівчина живе в Барселоні. І вона точно дівчина Дубінського", – йшлося в дописі Швеця.

Дівчина нардепа Олександра Дубінського "засвітила" на фото його тату / Скриншот

Татуювання нардепа Олександра Дубінського / Скриншот з Facebook-сторінки Дубінського

Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід нардепу Юрію Арістову, який виїхав з України під час війни нібито у службове відрядження, але заразом відпочив на Мальдівах. Рада також позбавила Арістова депутатських повноважень.

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