Суд обрав екснардепу Рабіновичу запобіжний захід

Печерський райсуд Києва 1 серпня заочно обрав запобіжний захід екснардепу від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу у вигляді тримання під вартою.

Про це Держбюро розслідувань повідомило 2 серпня.

Рабінович підозрюється у державній зраді за те, що розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою", – йдеться в заяві ДБР.

Нагадаємо, 26 липня в ДБР поінформували, що у своїх численних виступах та інтерв’ю Рабінович оприлюднював маніпулятивні висловлювання, які шкодили суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а також її державній, економічній та інформаційній безпеці.

У відомстві також зазначили, що за державну зраду у Кримінальному кодексі України передбачено до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 28 серпня Печерський суд обрав запобіжний захід нардепу Юрію Арістову у вигляді особистого зобов’язання. Політик виїхав під час війни нібито у службове відрядження, але заразом відпочив на Мальдівах. Арістову оголошена підозра у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів.

Додамо, 1 серпня нардеп Микола Тищенко звинуватив народного обранця від "Слуги народу" Олега Семінського у причетності до роботи в Києві call-центру, який працював на Росію. Сам Семінський сказав, що у відповідній офісні будівлі розташована його приймальня, та відкинув свою причетність до call-центру, що працював на ворога.

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