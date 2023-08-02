Суд избрал экс-нардепу Рабиновичу меру пресечения

Печерский райсуд Киева 1 августа заочно избрал меру пресечения экс-нардепу от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу в виде содержания под стражей.

Об этом Госбюро расследований сообщило 2 августа.

Рабинович подозревается в государственной измене за то, что распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в заявлении ДБР.

Напомним, 26 июля в ДБР проинформировали, что в своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович обнародовал манипулятивные высказывания, вредившие суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также ее государственной, экономической и информационной безопасности.

В ведомстве также отметили, что за государственную измену в Уголовном кодексе Украины предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 28 августа Печерский суд избрал меру пресечения нардепу Юрию Аристову в виде личного обязательства. Политик поехал во время войны якобы в служебную командировку, но заодно отдохнул на Мальдивах. Аристову объявлено подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы.

Добавим, 1 августа нардеп Николай Тищенко обвинил народного избранника от "Слуги народа" Олега Семинского в причастности к работе в Киеве call-центра, работавшего на Россию. Сам Семинский сказал, что в соответствующем офисном здании расположена его приемная, и отбросил свою причастность к call-центру, работавшему на врага.

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