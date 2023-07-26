Рабинович получил подозрение в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило бывшему нардепу от запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадиму Рабиновичу о подозрении в государственной измене.

Об этом ДБР заявило в среду, 26 июля.

По данным правоохранителей, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропаганду.

ДБР утверждает, что Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Следователи добавляют, что пропагандистская деятельность бывшего депутата помогала руководству России достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

Рабиновичу объявили подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 14 апреля 2022 года в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". В тот же день из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Кроме того, фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала руководителем Юрия Бойко.

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