В Крыму утренняя "бавовна"

В Крыму местные сообщают о взрывах.
Во временно оккупированном Крыму утром 26 июля громко – местные сообщают о звуках взрывов.
Об этом пишут в местных телеграмм каналах.
Так, серия взрывов прогремела в Красноперекопске и Севастополе.
По словам очевидцев, в небе летают вертолеты. По неподтвержденной информации, российское ПВО работает в Севастополе в районе Казацкой бухты.
Оккупационные власти пока не прокомментировали ситуацию на полуострове.
Напомним, по данным разведки Британии, Россия отправила в Черное море корвет для блокады торговых судов.
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