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В Крыму утренняя "бавовна"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму утренняя "бавовна"

В Крыму утренний "хлопок". Фото: иллюстративный. / Фото: Associated Press

В Крыму местные сообщают о взрывах.

Во временно оккупированном Крыму утром 26 июля громко – местные сообщают о звуках взрывов.

Об этом пишут в местных телеграмм каналах.

Так, серия взрывов прогремела в Красноперекопске и Севастополе.

По словам очевидцев, в небе летают вертолеты. По неподтвержденной информации, российское ПВО работает в Севастополе в районе Казацкой бухты.

Оккупационные власти пока не прокомментировали ситуацию на полуострове.

Напомним, по данным разведки Британии, Россия отправила в Черное море корвет для блокады торговых судов.

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