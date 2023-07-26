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У Криму ранкова "бавовна"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
6635
Час на прочитання
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У Криму ранкова "бавовна"

У Криму ранкова "бавовна". Фото: ілюстративне. / Фото: Associated Press

У Криму місцеві повідомляють про вибухи.

У тимчасово окупованому Криму вранці 26 липня гучно – місцеві повідомляють про звуки вибухів.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. 

Так, серія вибухів пролунала у Красноперекопську і Севастополі. 

За словами очевидців, у небі літають гелікоптери. За непідтвердженою інформацією, російська ППО працює в Севастополі в районі Козацької бухти.

Окупаційна влада поки не прокоментувала ситуацію на півострові.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, Росія відправила в Чорне море корвет для блокади торгових суден.

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Перегляди
6635
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