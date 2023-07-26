Україну атакують "Шахеди", але уже не іранські - Гуменюк

Після останніх ударів маркування на "Шахедах" були кирилицею, розповіли в ОК "Південь".
Маркування на дронах-камікадзе свідчить, що Росія почала атакувати Україну "Шахедами", зібраними на її території.
Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону у середу, 26 липня.
"Те, що на залишках тих "Шахедів", які були знайдені після останніх ударів, були вже маркування, до прикладу, кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське", - сказала вона.
Як зазначила Гуменюк, окупанти використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування.
Нагадаємо, Іран нещодавно презентував БПлА "Шахед-149 Газа". У Повітряних силах попередили, що Україна має бути готовою до атак різних видів безпілотників, якими російські окупанти можуть завдавати удари по країні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ У КИЄВІ! "Шахеди" атакували Україну!
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