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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Станом на 25 липня 2023-го знищено 243 220 окупантів РФ. / Фото: Associated Press

За добу знищено 14 ворожих дронів та 12 танків.

Станом на 25 липня 2023 року ЗСУ знищили 243 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 600 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ: 

  • особового складу - близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків - 4174 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 8131 (+13) од,
  • артилерійських систем - 4705 (+30) од,
  • РСЗВ - 698 (+1) од,
  • засоби ППО - 454 (+2) од,
  • літаків- 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14),
  • крилаті ракети - 1307 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 703 (+5).

Нагадаємо, розпочалася 517 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. У Генштабі повідомили, що вночі РФ атакувала Україну дронами, ЗСУ наступають на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
1201
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