ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За сутки уничтожены 14 вражеских дронов и 12 танков.
По состоянию на 25 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 243 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 600 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава — около 243 220 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4174 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8131 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 4705 (+30) ед,
- РСЗО — 698 (+1) ед,
- средства ПВО — 454 (+2) ед,
- самолетов- 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),
- крылатые ракеты – 1307 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7194 (+12) ед,
- специальная техника – 703 (+5).
Напомним, начались 517 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В Генштабе сообщили, что ночью РФ атаковала Украину дронами, ВСУ наступают на двух направлениях – Мелитопольском и Бердянском. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.