ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За сутки уничтожены 14 вражеских дронов и 12 танков.

По состоянию на 25 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 243 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 600 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава — около 243 220 (+600) человек ликвидировано,

танков — 4174 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 8131 (+13) ед,

артиллерийских систем — 4705 (+30) ед,

РСЗО — 698 (+1) ед,

средства ПВО — 454 (+2) ед,

самолетов- 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),

крылатые ракеты – 1307 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7194 (+12) ед,

специальная техника – 703 (+5).

Напомним, начались 517 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В Генштабе сообщили, что ночью РФ атаковала Украину дронами, ВСУ наступают на двух направлениях – Мелитопольском и Бердянском. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

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