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ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

По состоянию на 25 июля 2023 года уничтожено 243 220 окупантов РФ. / Фото: Associated Press

За сутки уничтожены 14 вражеских дронов и 12 танков.

По состоянию на 25 июля 2023 г. ВСУ уничтожили 243 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 600 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава — около 243 220 (+600) человек ликвидировано,
  • танков — 4174 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8131 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 4705 (+30) ед,
  • РСЗО — 698 (+1) ед,
  • средства ПВО — 454 (+2) ед,
  • самолетов- 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3977 (+14),
  • крылатые ракеты – 1307 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7194 (+12) ед,
  • специальная техника – 703 (+5).

Напомним, начались 517 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В Генштабе сообщили, что ночью РФ атаковала Украину дронами, ВСУ наступают на двух направлениях – Мелитопольском и Бердянском. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
291
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