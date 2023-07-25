Ночью россияне атаковали Полтавскую область — ОВА

В ночь на вторник, 25 июля, оккупационная российская армия атаковала Полтавскую область беспилотниками. Силы ПВО сбили дрон.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Спасибо за отличную работу", — говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщалось, ночью воздушная тревога раздавалась в нескольких областях Украины. В частности, в Полтавской области была угроза применения врагом ударных БпЛА.

Стало известно, что ночью враг атаковал Киев ударными БПЛА. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. Воздушная тревога продолжалась три часа.

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