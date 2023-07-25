Ночью РФ атаковала Украину дронами, ВСУ наступают на двух направлениях – Генштаб

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Между тем, Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 25 июля.

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома", — говорится в строительстве.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, под огонь попали территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачие, Белополье, восточнее Угроедов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Стрелка, Огурцово, Бочково, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиационных ударов в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Северное, Нью-Йорк Донецкой области.

На А вдействовском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Вопог обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Левадное, Степное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Бургунка, Львов, Тягинка, Никольское, Днепровское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть – по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками были уничтожены три ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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