Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью РФ атаковала Украину дронами, ВСУ наступают на двух направлениях – Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1749
Время на прочтение
4 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночью РФ атаковала Украину дронами, ВСУ наступают на двух направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. / Фото: Facebook/Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України

Начались 517 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Между тем, Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 25 июля.

За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома", — говорится в строительстве.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, под огонь попали территории северо-восточнее Леоновки Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачие, Белополье, восточнее Угроедов, юго-восточнее Поповки Сумской области и Стрелка, Огурцово, Бочково, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиационных ударов в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Северное, Нью-Йорк Донецкой области.

На А вдействовском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Вопог обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Левадное, Степное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Бургунка, Львов, Тягинка, Никольское, Днепровское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть – по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками были уничтожены три ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1749
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация