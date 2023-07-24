Россия готовит "операцию под чужим флагом" в Черном море — Госдеп США

У российского руководства есть планы провести операцию под чужим флагом в Черном море на фоне ударов по украинской портовой инфраструктуре.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Укринформ.

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (РФ. — Ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали судам, действующим в международных водах, после чего сегодня произошла атака на Дунае", — отметил он.

По словам спикера, Штаты продолжат проведение консультаций с партнерами в регионе относительно альтернативных путей вывоза зерна из Украины.

Миллер добавил, что идеальное решение, которое дало бы возможность Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы, без возобновления морских путей "просто невозможно".

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины заявили, что украинские военные имеют достаточно средств, чтобы "загнать Черноморский флот РФ в Туапс и Новороссийск".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия наносит ракетные удары по портовой инфраструктуре Украины для того, чтобы лишить украинскую экономику основного источника дохода.

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