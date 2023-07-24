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Литва одобрила долгосрочный план поддержки Украины на 200 млн евро

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Литва одобрила долгосрочный план поддержки Украины на 200 млн евро

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас / Фото: Арвидас Анушаускас

План предусматривает не только снабжение военной техники.

Основные направления поддержки Литвой Украины — закупка летальных и нелетальных средств, военная подготовка и тренировка, финансовые взносы в фонды поддержки, ремонт военной техники в стране ЕС и обучение личного состава. Все это прописано в плане поддержки в 200 млн евро.

Об этом говорится в заявлении президента Литвы и министра обороны Арвидаса Анушаускаса, передает "Укринформ".

Долговременный план поддержки Украины министр представил на VGT. Он предусматривает не только поставки военной техники, которая есть у Литвы, но и новой, закупленной; а также обучение украинских военных и их реабилитацию в Литве.

Программа помощи Украине рассчитана на три года. Ее поддержал литовский Совет государственной обороны во главе с президентом Науседой, сообщает пресс-служба главы Литовской Республики.

Более того, на заседании Совета государственной обороны Литвы обсуждались подключение литовской электроэнергетической системы к континентальной европейской сети; концепция вооруженной обороны государства; вопросы структурирования и развития системы национальной обороны

В настоящее время идет подготовка электроэнергетической системы Литвы к синхронизации с сетями континентальной Европы. VGT предложила правительству в письменном виде договориться с правительствами Латвии и Эстонии о совместном выходе трех стран Балтии из соглашения о контролируемой Россией энергетической системе BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Последней датой синхронизации с сетями континентальной Европы является февраль 2025 года.

Напомним, Литва предложила значительно увеличить экспорт украинского зерна через порты стран Балтии. По словам литовских официальных лиц, путь между Украиной и странами Балтии может стать перспективной и долгосрочной альтернативой экспорту зерна.

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Дата публикации
Просмотры
594
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