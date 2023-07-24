Литва схвалила довгостроковий план підтримки України на 200 млн євро

Основними напрямками підтримки Литвою України є закупівля летальних і нелетальних засобів, військова підготовка і тренування, фінансові внески у фонди підтримки, ремонт військової техніки у країні ЄС та навчання особового складу. Все це прописано у плані підтримки на 200 млн євро.

Про це йдеться у заяві президента Литви та міністра оборони Арвідаса Анушаускаса, передає "Укрінформ".

Довготривалий план підтримки України міністр представив на VGT. Він передбачає не лише постачання військової техніки, яка є у Литви, але й нової, закупленої; а також навчання українських військових та їх реабілітацію в Литві.

Програма допомоги Україні розрахована на три роки. Її підтримала литовська Рада державної оборони на чолі з президентом Науседою, повідомляє пресслужба глави Литовської Республіки

Ба більше, на засіданні Ради державної оборони Литви обговорювалися підключення литовської електроенергетичної системи до континентальної європейської мережі; концепція збройної оборони держави; питання структурування та розвитку системи національної оборони.

Наразі триває підготовка електроенергетичної системи Литви до синхронізації з мережами континентальної Європи. VGT запропонувала уряду письмово домовитися з урядами Латвії та Естонії про спільний вихід трьох країн Балтії з угоди про контрольовану Росією енергетичну систему BRELL (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва). Останньою датою синхронізації з мережами континентальної Європи є лютий 2025 року.

Нагадаємо, Литва запропонувала також значно збільшити експорт українського зерна через порти країн Балтії. За словами литовських офіційних осіб, шлях між Україною та країнами Балтії може стати перспективною та довгостроковою альтернативою для експорту зерна.

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