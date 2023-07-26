Дрон за $500 знищив танк за $2,2 млн – потужне відео з Луганщини

У Луганській області рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідувала танк Т-80 дроном.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Дрон виявив та знищив російський танк вночі.

Як зазначили військові, вартість дрона становить $500, боєприпасу до нього – 3000 гривень, а танк, який було знищено – $2,2 млн.

"$500 ліквідували $2,2 млн": ударний безпілотник знищив танк Т-80

Нагадаємо, станом на 26 липня втрати РФ становлять 243 680 окупантів. За минулу добу українські війська ліквідували ще 460 російських загарбників.

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