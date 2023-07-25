Ігнат прокоментував появу нового іранського дрона "Шахед-149 Газа"

Представник ЗСУ наголошує, що Україна також має розвивати у себе галузь безпілотної авіації.

Україна має бути готовою до атак різних видів безпілотників, якими російські окупанти можуть завдавати удари по країні. Зокрема, йдеться про появу БПлА "Шахед-149 Газа", який нещодавно презентував Іран.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На запитання, чи може Тегеран передати цю зброю Росії для нових обстрілів українських територій, Ігнат відповів: "Щодо цього конкретно я не можу вам сказати... Багато безпілотників є в Ірану, на жаль".

Разом з тим, наголосив представник ПС, в Україні були не лише "Шахеди". Зокрема, не раз збивали ударний "Мохаджер-6".

"Все може він (Іран - Ред.) передати Росії, якщо на то буде… Той самий "Араш-2", схожий на крилату ракету, - про це теж йшлося. Тому треба бути готовим до таких речей, тому що безпілотники будуть і надалі застосовуватися", - наголосив речник.

За словами Ігната, Україна також має розвивати у себе галузь безпілотної авіації ударного типу, а також засоби протидії БПЛА.

Нагадаємо, розвідка Британії озвучила один з пріоритетів Кремля у війні проти України. Зазначається, що використання тактичних дронів одним із найважливіших компонентів війни. За даними розвідки, усіх російських школярів навчатимуть основ управління бойовими безпілотниками.

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