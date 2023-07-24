Розвідка Британії озвучила один з пріоритетів Кремля у війні проти України

Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як стійкий компонент сучасної війни.

У РФ визначили використання тактичних дронів одним із найважливіших компонентів сучасної війни.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними розвідки, усіх російських школярів навчатимуть основ управління бойовими безпілотниками. Про це оголосив російський сенатор Артем Шейкін. Він зазначив, що уроки включатимуть ведення розвідки місцевості та способи протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника.

"Уроки з БПЛА доповнюють навчання поводженню зі штурмовою гвинтівкою, навичкам роботи з ручними гранатами та надання першої допомоги в бою в переглянутій навчальній програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 та 11 класів, яка повинна бути введена з с 1 вересня 2023 року", - йдеться у звіті.

У розвідці додають, що у такий спосіб Москва прагне культивувати мілітаризований патріотизм, а не розвивати справжні здібності.

"Проте додавання навичок використання БПЛА наголошує, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як стійкий компонент сучасної війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше у розвідці заявили, що армія РФ значно посилила артилерійські обстріли прифронтової зони на стику Луганської та Харківської областей.

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