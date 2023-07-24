Атака Москви безпілотниками: Ігнат пояснив, як РФ збиває дрони

Москву у ніч проти 24 липня атакували два безпілотники, за даними пропагандистів, дрони вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, якими силами РФ збиває БПЛА.

"На жаль, пішли окупанти далеко вперед в цьому питанні. Адже розвивали напрямок засобів радіоелектронної боротьби. Не обов'язково безпілотник збивати зенітними ракетами чи гарматами, його можна просто змусити впасти, сісти, перехопити його засобами радіоелектронної боротьби. Росія має потужні станції на сьогоднішній день, які власне і перешкоджають роботі наших Сил оборони. Безпілотники, які використовують наші Сили оборони – квадрокоптерного типу і інші, які дошкуляють окупантам, тому в них є достатньо цих систем", - розповів він.

Юрій Ігнат також зазначив, що Повітряні сили не мають таких засобів, щоб фіксувати події у Москві, через далеку відстань.

"На жаль, не маємо таких засобів, щоб фіксувати на такій великій відстані. Наші радіотехнічні війська бачать цілі всередині країни, за її межами – на 100 і більше кілометрів. А що відбувається в Москві – це більше до розвідки. Що і як відбувається – мабуть господарі безпілотників краще знають, що там відбувалося", - резюмував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, як пишуть джерела, атака безпілотниками Москви вранці 24 липня – операція ГУР Міноборони України.

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