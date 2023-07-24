Атака Москвы беспилотниками: Игнат объяснил, как РФ сбивает дроны

Москву в ночь на 24 июля атаковали два беспилотника, по данным пропагандистов, дроны удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, какими силами РФ сбивает БПЛА.

"К сожалению, пошли оккупанты далеко вперед в этом вопросе. Ведь развивали направление средств радиоэлектронной борьбы. Не обязательно беспилотник сбивать зенитными ракетами или пушками, его можно просто заставить упасть, сесть, перехватить его средствами радиоэлектронной борьбы. Россия имеет мощные станции на сегодняшний день, которые и препятствуют работе наших Сил обороны. Беспилотники, которые используют наши Силы обороны – квадрокоптерного типа и другие, которые донимают оккупантов, поэтому у них достаточно этих систем", — рассказал он.

Юрий Игнат также отметил, что у Воздушных сил нет таких средств, чтобы фиксировать события в Москве, из-за далекого расстояния.

"К сожалению, нет таких средств, чтобы фиксировать на таком большом расстоянии. Наши радиотехнические войска видят цели внутри страны, за ее пределами — на 100 и более километров. А что происходит в Москве — это больше к разведке. Что и как происходит — видимо хозяева беспилотников лучше знают, что там происходило", — резюмировал спикер Воздушных сил.

Напомним, как пишут источники, атака беспилотниками Москвы утром 24 июля – операция ГУР Минобороны Украины.

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