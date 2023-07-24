Удар по Крымскому мосту нарушает линии снабжения оккупантов – ГУР

В ГУР отметили, что повреждение Крымского моста – существенный удар по России.

Россия начала строительство незаконного Крымского моста после провала так называемого плана "новороссия", предполагавшего создание сухопутного коридора с территории РФ до полуострова в первые годы российско-украинской войны. Крымский мост – очень важный объект для Московы, а его повреждение означает болезненный удар по врагу.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ГУР.

"Крымский мост — это стратегический объект, который обеспечивал российскую группировку войск сначала в Крыму, а сегодня обеспечивает всю южную группировку войск, которая находится и на полуострове, и на наших временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", — пояснил Скибицкий.

Недавнее поражение Крымского моста Вадим Скибицкий назвал "существенным ударом по России", поскольку это нарушает линии поставок российских оккупационных войск.



"Мост – это сложное сооружение, но возможность наносить (по мосту – ред.) удары и препятствовать, прежде всего, логистическому военному обеспечению российских войск на нашей территории есть", — отметил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о повреждении моста и остановке движения через него.

После взрывов на мосту через Керченский пролив оккупанты вызывают на допрос всех работников объектов критической инфраструктуры и проверяют их телефоны.

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