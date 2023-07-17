На Крымском мосту раздались взрывы: что там происходит

На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели, по меньшей мере, два взрыва. Взрывы произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие.

Российские Telegram-каналы пишут, что "упал" пролет моста. К месту происшествия пытаются подъехать экстренные службы, однако на мосту возникли километровые пробки, что затрудняет движение.

Местные "власти" уже сформировали оперативный штаб в связи с ЧП. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадиевичем Савельевым, принимаются меры по возобновлению ситуации", — написал Аксенов.

Движение на мосту остановлено. Также не работает переправа через Керченский пролив.

Советник "председателя" Крыма Олег Крючков сообщил, что оккупационные власти полуострова предоставит всю необходимую поддержку туристам в связи с остановкой движения по Крымскому мосту.

Между тем, губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что погибли муж и его жена. В машине также находилась их дочь, получившая травмы и доставленная в больницу.

Украинская сторона не комментировала эти события.

Напомним, около обеда 9 июля в Керчи раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что звуки взрывов были слышны в районе Крымского моста. Оккупационные "власти" сразу заявили об "успешной" работе ПВО.

В Сети очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как российская ПВО пытается сбить ракету. Фото и видео показывают, что над мостом вздымался густой черный дым. Кремлевские пропагандисты сообщили, что движение на мосту перекрыто в обе стороны.

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