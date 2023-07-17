Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах были с обстрелами.



Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.



Черниговщина

За сутки произошли 4 обстрела (59 взрывов). По Новгород-Северской общине — 3 обстрела из АГС и минометов, по Семеновской общине Новгород-Северского района — один обстрел из минометов. Без потерь и разрушений.



Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов. Зафиксировано 63 взрыва, из которых: 3 минометных — 15 взрывов, 2 артиллерийских — 8 взрывов, 1 гранатометный — 15 взрывов, из стрелкового оружия — 25 пулеметных очередей. Россияне обстреляли 6 территориальных общин

Белопольскую, Хотинскую, Дружбовскую, Великописаревскую, Эсманскую, Шалыгинскую. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Зафиксировано 126 взрывов.

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Обстрелы потерпели Белопольская, Путивльская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская общины. Средино-Будская община: в результате обстрела одно гражданское лицо получило травму (открытая рана нижней конечности, медицинская помощь оказана без госпитализации). Повреждены два дома: окна, газовая труба, гараж и автомобиль.



Запорожская область

За минувшие сутки военные РФ совершили 55 обстрелов по 16 населенным пунктам. Зафиксировано 52 артиллерийских удара по Гуляйпольскому, Ольговке, Малиновке, Волшебному, Железнодорожному, Преображенцу, Степногорску и другим прифронтовым селам. Дважды враг обстрелял из РСЗО Гуляйполе и Верхнюю Терсу, а также нанес авиационный удар по Новодаровке. Поступили 18 сообщений о разрушении жилых домов, объектов инфраструктуры и хозяйственных сооружений.



Днепропетровщина

Ночью над областью сбили 2 шахеда. Предварительно – без последствий.



Харьковщина

Вчера вечером враг нанес удар тремя ракетами, предварительно — ЗРК С-300, в направлении г. Харьков. Одна ракета взорвалась в воздухе над территорией РФ, 2 попадания зафиксированы на территории предприятия в Основянском районе. Поврежден железнодорожный путь, без пострадавших. Также россияне нанесли удар 2 ракетами С-300, в результате чего зафиксировано попадание в Основянском районе. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Повреждены 2 дома, расположенные неподалеку. Погиб работник предприятия, ранены и госпитализированы три работника.

В Немышлянском районе Харькова двое гражданских 21 и 22 лет пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В результате взрыва оба получили ранения и были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. На Слобожанском направлении противник в течение суток осуществил минометные и артиллерийские населенные пункты Басово Богодуховского района, Высокая Яруга Харьковского района, Терновая и Волчанск Чугуевского района. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка.



Луганщина

За сутки противник совершил – 96 обстрелов (435 снарядов). Враг наносит удары по Невскому, Белогоровке и другим населенным пунктам области.



Донетчина

Россияне совершили 23 обстрела в сутки по населенным пунктам: Авдеевка, Константиновка, Краматорск, Красногоровка, Часов Яр, пгт Острое, пгт Кураховка, пгт Нью-Йорк, с.Золотая Нива, с.Плещеевка. Повреждены 24 жилых дома (из них 4 – многоквартирных), 15 гражданских автомобилей, 4 помещения предприятия, 4 вагона ЦЗФ, 2 состава, цех металлоконструкций, спорткомплекс, 6 гаражей, мопед, 2 ЛЭП, кафе, 4 хозяйственных постройки, школа, склад, помещение лаборатории.

В Донецкой области за сутки: 4 раненых.



Николаевщина

Сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет. Вчера вражеские артиллерийские удары наносились по акватории Очаковской общины. Также вчера враг совершил артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской общины, в результате чего произошло возгорание сухой травы; оперативно ликвидирован. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 89 обстрелов (373 снаряда), из них по г. Херсон — 12 обстрелов (40 снарядов).

Враг попал в районы 20 населенных пунктов области, территорию авторынка (г.Херсон), складские помещения (г.Херсон), территорию ГП «Палада» (г.Херсон), территорию фермерского хозяйства (с.Змиевка)

Враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте. В селе Разлив русская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет. Они находились на своих подворьях. Им на месте оказана медицинская помощь. В Трифоновке на улице дети обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет. У детей – черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате вражеского обстрела с. Веселые ранения получил 59-летний мужчина. Во время артиллерийского обстрела Херсона ранения получили 3 человека.

Отметим, что Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта в последние дни и достигли ограниченных успехов.

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