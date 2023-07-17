Удар по Крымскому мосту: в РФ назвали "виновников"

Россия назвала причастных к удару по Крымскому мосту 17 июля.

В России официально заявили, что удар по Крымскому мосту в ночь на 17 июля нанесли "украинские спецслужбы" с помощью беспилотников.

Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета РФ.

"Атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника", — заявили в НАК.

В РФ возбудили уголовное дело из-за взрывов.

Напомним, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук считает, что в Крымский мост мог попасть иранский дрон-камикадзе "Shahed", который оккупанты запускали по территории Украины.

Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк рассказала, что взрыв на Крымском мосту может быть российским сценарием. По ее словам, россияне, вероятно, реализовали такую провокацию перед продлением "зернового соглашения" и в страхе перед украинским контрнаступлением на юге.

Читайте также: