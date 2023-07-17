Армия РФ страдает от дефицита контрбатарейных радаров. В частности, потери окупантов напрямую зависят от способности выявлять украинскую артиллерию.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

Как отмечают в разведке, уволенный российским военным руководством командующий 58 общевойсковой армией РФ Иван Попов одной из причин своего увольнения назвал жалобу на отсутствие контрбатарейного обеспечения у оккупационных войск.

"Успешность российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения ударов по ней, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом этого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро обнаруживать огневые линии противника", – говорится в отчете.

Несмотря на то, что современными контрбатарейными радарами на вооружении РФ остаются РЛС "Зоопарк", украинским силам удалось выбить значительную часть этих российских систем.

"Только небольшая часть флота "Зоопарков", который первоначально был развернут, вероятно, остается в эксплуатации в Украине. Видео из открытого источника показало уничтожение еще одного "Зоопарка" возле расположения 58 общевойсковой армии в начале июля 2023 года. Попов, очевидно, очевидно., предоставил эту проблему, подчеркивает постоянную центральную роль артиллерии в войне", – резюмировали в МО Британии.

Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта в последние дни и достигли ограниченных успехов.

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