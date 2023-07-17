Ігнат пояснив, чому початок навчань українських пілотів на F-16 затягується

Перша група пілотів, які мають їхати на навчання на F-16, вже готова і чекає відповідної вказівки.

Українські пілоти вже незабаром почнуть навчання на сучасних винищувачах F-16. Цей процес затягнувся, адже Україна повинна була виконати низку заходів, які передують тренуванням.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Треба було зробити деяке домашнє завдання. Перехід на західний тип винищувачів передбачає низку заходів. Це було зроблено, пілоти вже кілька місяців чекали на це історичне рішення, ми його дочекалися, побачили сигнали на саміті у Вільнюсі", - розповів він.

За словами Ігната, досі багато експертів в Європі і в Україні підказують, який тип літаків потрібен українським захисникам у Повітряних силах та де їх взяти. Знову починають говорити про тип А-10 та інші типи, які начебто можуть допомогти Україні.

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"Визначились Повітряні сили, який літак вже і зараз може допомогти нам у протистоянні з агресором. Саме перевага в повітрі дозволить нам розраховувати на серйозні успіхи на всій лінії фронту", - сказав Юрій Ігнат.

Речник ПС ЗСУ розповів, що навчання українських льотчиків - це довгострокова перспектива.

"Будуть різні групи пілотів: молоді пілоти будуть проходити навчання, базову підготовку, легкомоторні літаки, далі реактивні. Це буде довгострокова програма. Буде перехідний період підготовки, щоб далі опанувати F-16", - пояснив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що Україна отримуватиме літаки так само поступово і "хвилями" по кілька десятків відправлятиме пілотів на навчання.

"Ми не можемо одразу всіх відправити на перенавчання тих бойових, які одразу будуть навчатися на F-16. Отримувати літаки теж будемо не одразу трьома ескадрильями. Подивимось, яке рішення буде ухвалено в рамках авіаційної коаліції. Буде перша хвиля пілотів, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Вони проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки, чекаємо, щоб перша група виїхала", - розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що технічний персонал теж буде проходити підготовку, але у цьому випадку буде дещо інша програма.

"Простіше обслуговувати F-16, ніж МіГ-29, тому що там більшу частину роботи робить компанія Lockheed Martin", - додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, президент США Джо Байден "дав зелене світло" європейським країнам навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Навчання може розпочатися вже за два тижні.

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