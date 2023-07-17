Повітряна тривога: в одній з областей можлива робота ППО

Сирени в регіоні лунають від 10:06.

У понеділок, 17 липня, під час повітряної тривоги у Чернігівській області повідомили про можливу роботу сил протиповітряної оборони.

Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Чернігівська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА", - йдеться у повідомленні.

До слова, станом на 10:11 повітряну тривогу оголошено У Чернігівській області (розпочалася о 10:06) та Запорізькій. Згодом вона поширилася на інші регіони.

Мапа тривог станом на 10:15 понеділка, 17 липня.

Нагадаємо, після опівночі 17 липня повітряна тривога була оголошена в низці областей України. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістичними ракетами.

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