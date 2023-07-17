Повітряна тривога: в одній з областей можлива робота ППО

Сирени в регіоні лунають від 10:06.
У понеділок, 17 липня, під час повітряної тривоги у Чернігівській області повідомили про можливу роботу сил протиповітряної оборони.
Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Чернігівська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА", - йдеться у повідомленні.
До слова, станом на 10:11 повітряну тривогу оголошено У Чернігівській області (розпочалася о 10:06) та Запорізькій. Згодом вона поширилася на інші регіони.
Нагадаємо, після опівночі 17 липня повітряна тривога була оголошена в низці областей України. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістичними ракетами.