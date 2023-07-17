Річниця трагедії MH17: 5 головних фейків РФ про катастрофу

Внаслідок трагедії загинули 298 осіб, які перебували на борту повітряного судна.

17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing 777 виконував рейс MH17 з нідерландського Амстердама до малазійської столиці Куала-Лумпур. Ракета з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук" збила його над окупованою частиною Донецької області (поблизу села Грабове).

Внаслідок трагедії загинули 298 осіб, які перебували на борту повітряного судна. Це 15 членів малазійського екіпажу літака та 283 пасажирів, з них 80 — неповнолітні діти.

Упродовж розслідування керівництво РФ фабрикувало докази, ба більше, намагалося "повісити" злочин на Україну. Розповідаємо про найбільші фейки Кремлівської влади.

Боїнг збила українська ракета та український винищувач

За кілька годин після катастрофи окупаційна влада повідомила, що літак збила Україна, а головною ціллю нібито було вбивство російського президента Володимира Путіна.

Згодом цю версію на російському телебаченні спростував сам гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст.

Несправжні свідки

РФ вирішила зайти далі і озвучити не лише неправдиві докази, але й залучити несправжніх свідків. Зокрема, влада Москви опублікувала допис іспанського диспетчера у Києві, який нібито поруч із Боїнгом помітив два літаки ЗСУ.

Боїнг збив український "Бук"

Зрозумівши, що версія зі збиттям Боїнга українським винищувачем виглядає не надто правдоподібно, уже через тиждень після авіакатастрофи РФ вигадує нову версію - MH-17 збив український "Бук".

Цей фейк спростував засновник Bellingcat Еліот Хіггінс та міжнародна слідча комісія. Вони підтвердили, що "Бук" привезли самі росіяни.

"Бука" не було взагалі

У 2020 році, незважаючи на попередні версії РФ почала заявляти, що ніякого "Бука" не було взагалі. Утім, те, що зенітно-ракетний комплекс був причетний до справи підтвердив свідок на засіданні Окружного суду Гааги у червні 2021 року.

Боїнг збили з підконтрольних Україні територій

Керівництво РФ висунуло ще одну версію, мовляв, Боїнг збили з контрольованого Україною села Зарощинське. Цю версію також спростував суд Гааги.

РФ збила "Боїнг 777" біля Донецька

Нагадаємо, що Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка.

Cудовий процес тривав понад два роки — від березня 2020-го.

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