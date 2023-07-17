У Кримський міст міг влучити іранський безпілотник - Братчук

Події на Кримському мосту можуть бути російською провокацією.

У Керченський міст міг влучити іранський дрон-камікадзе "Shahed", який окупанти запускали по території України.

Про це заявив очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук в етері національного телемарафону.

"Я б висловив таку версію: опори впали саме з боку Кубані. Давайте згадаємо таке собі місто Приморськ-Ахтарськ в Краснодарському краї, звідки запускаються ті самі сумнозвісні "шахеди" іранські , які летять в бік України і завдають шкоди, відповідно, цивільним об'єктам. Не виключено того, що такий мопед міг втомитися і впасти на опори Кримського мосту. Така версія має право на життя", – сказав він.

Водночас Братчук не виключає, що Росія звинуватить Україну і, можливо, навіть будуть скликати засідання Ради безпеки ООН.

"Версію про російську провокацію на тлі пролонгації "зернової угоди" не просто не відкидаю. Вона, можливо, є однією з основних. Росіяни також намагатимуться бити по цивільних об'єктах України, що вони і зараз роблять", – сказав речник Одеської ОВА.

Нагадаємо:

Сьогодні, 17 липня, стало відомо про "надзвичайну подію" на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено. Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно, хоча Telegram-канали писали про руйнування опори мосту, можливо, й не однієї.

Влада вже підтвердила, що через події на мосту дві людини загинули і одна – постраждала.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк зазначила, що нинішня ситуація на Кримському мосту може стати ще одним аргументом, використаним російською стороною, у контексті "зернової угоди".

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